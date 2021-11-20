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【減塑措施】英國擬立法禁用即棄膠碟及餐具

環球政經 18:23 2021/11/20

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英國政府本周六稱，由於打算清消英倫地區所有非必要的塑膠垃圾，因此或將禁止使用任何即棄膠碟、杯及餐具。

英國通脹升幅超出預期  創10年新高 【見下頁

英倫每年使用11億個即棄碟、42.5億件即棄餐具，其中大部分都是塑膠，如此龐大數量的垃圾，卻只有一成回收率。當地政府表示，在12個星期的的公眾諮詢期，企業和消費者需轉用更環保的替代品。

政府更呼籲實行更多減塑行動，如濕紙巾、煙草過濾器、其他即棄杯等。禁止在這些物品中使用塑膠，可能是未來的政策措施之一。

【筍工推介】環保署請外展統籌員(減廢及回收) 月薪2.1萬 主要舉辦減廢回收活動 【見下頁

    點擊圖片放大
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事實上，英倫去年已實施禁止供應塑料吸管、攪拌棒和棉籤。2015年起，因實行膠袋強制徵費，大部分超市使用膠袋量亦減少了95%。

至於蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭地區，當地政府則有另外制定塑料垃圾政策。

 

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撰文 : 陳楚琨

環保措施 超市 經濟 北愛爾蘭 威爾斯 蘇格蘭 英國

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