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連續兩周錄得淨流出 騰訊遭北水狂沽

股樓投資 17:55 2021/11/20

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科網股業績不濟，殺到股民措手不及，恒指更一度失守25000點大關，而港股通也連續兩周錄得淨流出，規模超過20億元人民幣。值得注意是，騰訊（00700）再出現大幅流出，一周淨賣出多達40.5億元，可見北水流出主要來自騰訊。

其次，舜宇光學（02382）淨賣出亦達10.8億元。公司公布產品出貨量數字，中信證券指其手機鏡頭業務短期承壓，但車載鏡頭業務需求回暖，維持「買入」評級，今周股價累跌3.8%。吉利汽車（00175）、比亞迪（01211）流出3.1億元及5.9億元。

科網股普遍回軟，美團（03690）、快手（01024）卻見北水趁平買，淨買入2億元及6.4億元。另一方面，備受壞消息困擾的內房板塊亦有進帳，碧桂園服務（06098）淨買入多達9.7億元，公司日前以每股53.35元，配售1.5億新股，集資約80億元，擬用作未來收購之用；融創中國（01918）也有6.9億元流入。

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資料來源︰瑞信
註︰數據截至周四（18日），由於資金流變化根據港股通在中央結算系統（CCASS）的持股及當日收市價來計算，涉及T+2交收，因此，實際反映的交易日為11月10至16日

原文節錄至735期《Wealth》港股通數據

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編輯：黃銳

港股 吉利汽車（00175） 恒生指數 配售 鏡頭 騰訊 中國

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