明年1月生效 港交所放寬第二上市制度

港交所子公司聯交所，此前就優化海外發行人上市製度的改革進行市場諮詢，收到的48份來自廣泛界別的回應意見，大部分均支持有關建議。

海外發行人上市制度修訂後：所有發行人將採用同一套核心股東保障水平，為所有投資者提供同等的保障；沒有不同投票權架構的大中華發行人可作第二上市，而毋須證明其是「創新產業公司」及上市時最低市值將低於現行規定；及符合條件以既有的不同投票權及/或可變利益實體結構作第二上市的「獲豁免的大中華發行人」，及「非大中華發行人」將可選擇作雙重主要上市。

香港交易所上市主管陳翊庭表示：「我們提出的改革將提升聯交所作為環球企業首選上市地的聲譽，為香港投資者提供更多投資機會，同時有助確保香港維持高水平的投資者保障。這全新框架將為所有計劃在香港上市的新一代國際及地區的企業提供便利，有助我們有序且高效地處理打算以第二上市回流亞洲，以及作首次公開招股的申請。」

《上市規則》修訂及新指引材料將於2022年1月1日生效。

港交所於2018年放寬規定，容許創新型企業的大中華發行人在港第二上市，但發行人須符合上市時市值至少須達400億港元，或上市時的市值至少達100億港元，而最近一個經審核會計年度的收益至少10億港元的條件。

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編輯：黃銳