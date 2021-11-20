【歷史個半鐘】拜登接受檢查需麻醉　賀錦麗暫代職務　為美國史上首位女性代理總統

美國總統拜登（Joe Biden）周五需接受大腸鏡檢查，因而需由副總統賀錦麗（Kamala Harris)暫代其職務，使她成為美國歷史上第一位掌握總統權力的女性。

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白宮表示，拜登總統在當地時間10點10分提醒國會領導人權力移交，並於11點35分重新掌權。拜登當時正在華盛頓郊外的華特·里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受例行體檢。

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白宮發言人珍‧普薩基（Jen Psaki）表示，拜登在體檢完結後，與賀錦麗和白宮辦公廳主任克萊恩（Ron Klain）交談，形容他「精神狀態良好」。他又表示，總統接受麻醉期間移交權力的情況並不罕見。

賀錦麗為美國近250年的歷史首位女性副總統的。

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