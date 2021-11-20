【加密貨幣】印度或禁止加密貨幣交易　但允許將其作為資產持有

《路透社》引述《印度經濟時報》報道，印度或禁止交易或支付加密貨幣，但允許將其如黃金、股票或債券等資產，作為資產持有。

加密貨幣使用者已向印度當局幾度交涉，要求將其歸類為一種資產，以便獲得接受並避免禁令。

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消息人士於周六表示，印度總理莫迪上週主持的會議中表示，擔心不受監管的加密貨幣市場，可能成為洗錢和恐怖行動融資的途徑。

當地政府消息人稱，政府欲阻止加密貨幣公司、交易所等平台的吸引新的投資者，印度央行至今都不願意接受加密貨幣，同時認為加密貨幣對宏觀經濟、金融穩定和資本管控構成的潛在風險。

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根據區塊鏈數據平台Chainalysis的數據，今年5月印度數碼貨幣市場的規模為66億美元，2020年4月為9.23億美元。

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