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【加密貨幣】印度或禁止加密貨幣交易　但允許將其作為資產持有

環球政經 17:19 2021/11/20

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《路透社》引述《印度經濟時報》報道，印度或禁止交易或支付加密貨幣，但允許將其如黃金、股票或債券等資產，作為資產持有。

加密貨幣使用者已向印度當局幾度交涉，要求將其歸類為一種資產，以便獲得接受並避免禁令。

【加密貨幣】FIS調查報告：35%港人有意未來5年用數碼貨幣進行消費 【見下頁

消息人士於周六表示，印度總理莫迪上週主持的會議中表示，擔心不受監管的加密貨幣市場，可能成為洗錢和恐怖行動融資的途徑。

當地政府消息人稱，政府欲阻止加密貨幣公司、交易所等平台的吸引新的投資者，印度央行至今都不願意接受加密貨幣，同時認為加密貨幣對宏觀經濟、金融穩定和資本管控構成的潛在風險。

【大行報告】 高盛料銀行業將受惠於加息周期 籲買呢隻銀行股【下一頁

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根據區塊鏈數據平台Chainalysis的數據，今年5月印度數碼貨幣市場的規模為66億美元，2020年4月為9.23億美元。

 

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撰文 : 陳楚琨

經濟 數碼貨幣 路透社 區塊鏈 印度 金融 銀行 美元

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