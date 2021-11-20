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特朗普下月出版新相集 收錄執政時期絕密照

環球社會熱點 16:39 2021/11/20

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美國前總統特朗普再有新搞作，透露下月將會出版一本新相集。特朗普親自挑選數百張執政時期的官方照片，部分更為從未曝光的絕密照。特朗普宣傳新書時表示相集圖片説明皆由其親自撰寫，更形容愛國者必備這本書。

美國特朗普酒店將易手兼改名 料逾29億成交 【下一頁】

美媒《霍士新聞》報道，特朗普（Donald Trump）的新相集《Our Journey Together》（暫譯：我們共同的旅程）將於下月7日出版，售價為74.99美元（約585港元）。

特朗普發表聲明，形容新書是在白宮非常成功的時期拍攝的一本美麗相集，是所有愛國人士必備的一本書。書中約有300多張官方照片，特朗普透露這些相經他親自挑選，他更為每張相親自撰寫圖片説明。

據特朗普所指，相中收錄他入主白宮期間的多個難忘時刻，包括修建南部邊境圍牆、減稅、確認美國近300名聯邦法官及3名最高法院法官、重建軍隊、他兩次遭到國會彈劾等畫面。

特朗普新社交平台帶動 DWAC投資者大賺4.2億美元 【下一頁】

這本相集更收錄了不少記錄重要外交畫面的照片，包括特朗普分別與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及北韓領袖金正恩會面的畫面。

他形容上述經歷是令人自豪的成就，並與國家正遭受的破壞形成鮮明對比。

《Our Journey Together》並非經傳統知名書商出版，而是特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）與特朗普競選助手戈爾（Sergio Gor）共同建立的新公司Winning Team Publishing負責發行。

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責任編輯：鄭錦玲

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