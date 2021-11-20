【比亞迪1211】王傳福預測明年 內地新能源汽車滲透率超過35%

比亞迪（01211）集團董事長兼總裁王傳福在「2021紅杉數字科技全球領袖峰會」上表示，中國車企提供的電動車產品已經從性能、使用成本等方面全方位超越了傳統燃油車。他預測，今年中國市場新能源車銷量有望破330萬台，明年年底中國新能源車滲透率將超過35％。

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據中汽協最新數據，今年10月新能源汽車市場滲透率達到16.4％，持續刷新歷史高位。

另外，比亞迪宣布計劃對全資子公司比亞迪汽車工業增資17億美元或等值人民幣, 以進一步提升其產品研發及營運能力, 提高整體核心競爭力。完成增資後，比亞迪在比亞迪汽車工業的權益，將由94.1%上升至96.7%。

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