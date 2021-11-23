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【高通芯片】打造全新形象　高通預告新旗艦芯片將重新命名

科技 00:01 2021/11/23

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高通在技術大會前夕，率先宣布將會重新打造品牌，並預告新一代驍龍（Snapdragon）旗艦芯片，將會以全新名稱及形象登場，甚至引入新的代表色。（高通官方圖片）

美國芯片大廠高通（Qualcomm）技術大會將於11月30日至12月2日期間舉行，而高通今（23日）在技術大會前夕，率先宣布將會重新打造品牌，並預告新一代驍龍（Snapdragon）旗艦芯片，將會以全新名稱及形象登場，甚至引入新的代表色。

【高通芯片】高通宣布11月30日舉行技術大會　料公布新款驍龍898旗艦芯片

【解救芯片荒】福特、通用汽車尋求新出路　投入自研芯片業務

高通今在官方網誌中宣布，Snapdragon系列芯片將會以全新的形象登場，並稱會將其AI性能擴展到新的產品類別，包括可穿戴設備、平板電腦、XR設備、手提電腦和汽車等。同時提到，Snapdragon芯片將會帶來全新的視覺衝擊，標誌將會引入了新的代表色，包括午​​夜、青銅色、鎳色（Nickel）、紅和金色。

與此同時，高通也預告Snapdragon系列芯片將會重新命名，以全新稱法取代現時以數字為Snapdragon系列芯片取名。不過該企就未有提及任何名字，相信仍需待技術大會才會正式公布。

惟早前知名爆料達人「Ice Universe」指出，Snapdragon 898將會改稱為「Snapdragon 8 Gen 1」，其中「8」代表第八代Snapdragon系列。到底Snapdragon系列的芯片全新名字是什麼？就要等高通在技術大會上宣布了。

【高通芯片】高通擬簡化產品線？　爆料達人：旗艦產品系列將重新命名

責任編輯：曾曉汶

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