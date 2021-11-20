  • 24°C
香港時間 : 20211120日 (六) 17:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【高息股攻略】憧憬中港通關＋節日效應　利好本地珠寶股　邊隻股份股息率達6厘？

17:25 2021/11/20

分享：

憧憬中港通關＋節日效應　利好珠寶股　邊隻股份股息率達6厘？

內地零售市道持續回暖，不少本港珠寶股已大力發展內地市場，而中港據報將於12月初開始實施有限度通關，下半年亦是傳統零售銷售旺季，利好珠寶業前景，短綫走勢可期。珠寶股今年股價大幅反彈，其中，景福 00280 勁彈87%，周大福 （01929） 累升77%並破頂。

股息率方面，六福 00590 的股息率最高，達6厘，而股價累升幅度亦較細，年初至今累升38%。六福截至9月底止第二財季，集團整體同店銷售增長按年增長105%。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

現時內地市場佔本地珠寶股的銷售額逾半，富瑞此前發表報告指，未來幾個月內地零售銷售增長勢頭將恢復正常，反映潛在的經濟基本面改善，而在黃金和珠寶領域，零售銷售增長依然穩健，但按年增幅放緩至13%。

想知更多高息股消息？可留意【高息股】專頁

相關文章：【高息股攻略】偉易達11厘息　維持中期息17美仙　收入受材料短缺和付運延誤影響

【高息股攻略】邊隻內房逾13厘股息率　大行唱好配股動作、潛在上升空間逾9成

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

港股 黃金 經濟 周大福（01929）

下一篇文章

【年度密碼】全球最常用密碼排名出爐　「123456」、「password」繼續上榜
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】8行鬥出招搶存只得1間減　邊間3個月港元定存有6.88厘？
【港元定存】8行鬥出招搶存只得1間減　邊間3個月港元定存有6.88厘？
【中港通關】中港據報將於12月初有限度通關　莎莎歐舒丹率先炒上
【中港通關】中港據報將於12月初有限度通關　莎莎歐舒丹率先炒上
【港元定存】7天5.8厘優惠延至周三　速賺息5561元
【港元定存】7天5.8厘優惠延至周三　速賺息5561元
【港元定存】3個月港元定存息最高3厘 中小行齊加息搶吸資金
【港元定存】3個月港元定存息最高3厘 中小行齊加息搶吸資金
【人幣定存】人民幣定存最高13.88厘 7天速賺近8萬
【人幣定存】人民幣定存最高13.88厘 7天速賺近8萬
【港元定存】中小行突推3個月港元定存年息6.88厘 存1萬期內賺息172元
【港元定存】中小行突推3個月港元定存年息6.88厘 存1萬期內賺息172元
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款