【高息股攻略】憧憬中港通關＋節日效應　利好本地珠寶股　邊隻股份股息率達6厘？

▲ 憧憬中港通關＋節日效應 利好珠寶股 邊隻股份股息率達6厘？

內地零售市道持續回暖，不少本港珠寶股已大力發展內地市場，而中港據報將於12月初開始實施有限度通關，下半年亦是傳統零售銷售旺季，利好珠寶業前景，短綫走勢可期。珠寶股今年股價大幅反彈，其中， 景福 （ 00280 ） 勁彈87%，周大福 （01929） 累升77%並破頂。

股息率方面， 六福 （ 00590 ） 的股息率最高，達6厘，而股價累升幅度亦較細，年初至今累升38%。 六福截至9月底止第二財季，集團整體同店銷售增長按年增長105%。

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現時內地市場佔本地珠寶股的銷售額逾半，富瑞此前發表報告指，未來幾個月內地零售銷售增長勢頭將恢復正常，反映潛在的經濟基本面改善，而在黃金和珠寶領域，零售銷售增長依然穩健，但按年增幅放緩至13%。

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