【機迷熱話】動視暴雪CEO爆醜聞　Xbox、PlayStation負責人：將審視雙方關係

▲ 動視暴雪行政總裁Bobby Kotick涉嫌一直縱容公司內部出現性騷擾問題，以及一系列歧視女性的行為。

華爾街日報日前一篇報道踢爆，動視暴雪行政總裁Bobby Kotick涉嫌一直縱容公司內部出現性騷擾問題，以及一系列歧視女性的行為。Bobby Kotick除了面臨訴訟及員工抗議，各大遊戲公司也第一時間割蓆，並稱開始重新考慮和動視暴雪的關係。

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彭博報道指， Sony互動娛樂行政總裁在內部文件中直言，得知報道後感到十分沮喪甚至震驚。另一遊戲界巨頭微軟Xbox行政總裁Phil Spencer也在內部郵件中表示，將重新全面評估Xbox和動視暴雪的合作關係，並會主動做出調整。

Spencer更指出，自己和其他Xbox團隊領導對發生在動視暴雪的可怕事件和行為感到深深的不安和困擾，並強調這種行徑，在遊戲行業中是不應存在。

動視暴雪發言人則回應指，該企尊重合作夥伴的所有回饋，並正與他們進行深入的溝通。另外他們也已通知對方，關於最近實施的政策的重要細節。

除此之外，較早前在爾灣市暴雪總部園區外聚集了超過150名員工舉牌抗議，要求Bobby Kotick辭職下台。同時員工權益組織A Better ABK在Twitter上發佈了請願書，要求他下台。而目前已有近千員工簽名表達支持。

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責任編輯：曾曉汶