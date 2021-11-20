【室內設計】兩女兒年紀漸長港爸媽同區遷居　擲75萬塑造550呎「避風港」　電視櫃連暗門更可作牆隔音

古有孟母三遷，家長為了下一代有更好的發展，總是不辭勞苦，只望他們可以平安快樂地長大成人，不過孩子大得快，他們的居住需求更會隨之有所不同。本來居於上水的一家四口，因一對女兒日漸長大，父母於是在同區另覓住所。至購入新都廣場一個三房單位，便決定大翻新，除了盡量劃出空間，好等女兒有更大活動範圍，更特意設計一個角落，用來展示她們的獎項等，務求為兩名女兒建造一個最佳的「避風港」。

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是次介紹的裝修單位是位於上水的新都廣場，面積559平方呎。BRG Interior Design設計師Raphael接受本刊訪問時透露，業主夫婦考慮到兩名女兒日漸長大，於是另屬居所，為了一家四口可以住得更舒適，業主決定花75萬翻新單位。而他要求有足夠的儲物空間，用作存放女兒現時和未來發展所用的物品。為達成業主的要求，客廳的電視櫃就為成最主要的儲物空間。

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由於客廳原有的牆身不大，電視櫃又高至天花板，為減輕大型電視櫃帶來的壓迫感，Raphael選擇「拉長」電視櫃，將走廊入口「藏起來」，設計成一道暗門，同時可構成隔音功能，門後的房間成寧靜的休息或學習環境。Raphael提到，電視櫃「拉長」、走廊門口成暗門後，電視櫃從而變成一道間隔牆，牆邊設計成弧形，延伸到飯廳，可令大廳看起來更寬闊。

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另外，打開暗門走到走廊，會見到右方有一個入牆式展示櫃。Raphael表示，業主的女兒們相當有才華，兩人在音樂及數學方面各有擅長之處，而展示櫃就可用來展示她們的獎項，Raphael更特意使用射燈設計，將這處塑造成專為她們而設的小角落。

而整個大廳設計上，Raphael選用了不少大自然元素，除了飯枱、儲物櫃、電視櫃地腳位採用了木色，其他位置家具也選用大地色系，中和其他冷色的家俬，為家中增添一點溫暖感。Raphael特別提到，因小朋友不同年紀都有不同喜好，現時的設計就如畫布，冷暖用色各佔相約比例，不偏重一邊，方便業主將來為小朋友增添任何傢俱或擺設，提高靈活度。

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而這個單位的家具搭配，他們以現代元素去平衡視覺效果，例如在飯廳、沿著牆身而建的半腰餐邊組合櫃，採用了流線形弧度設計，不只讓看上去更俐落和具個性外，圓角的設計也為小朋友提供更安全的活動空間。

工程費用 木工：435,145元

油漆：55,998 元

泥水：51,770元

電燈：73,250元

水喉：36,600元

雜項：99,650元

總計：752,413元

＊資料及圖片由BRG Interior Design提供

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