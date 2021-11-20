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【汽車股】廣汽目標2025年自主品牌新能源車銷量佔50%

股市 13:51 2021/11/20

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廣汽目標2025年自主品牌新能源車銷量佔50%

廣汽集團 （02238） 宣布，將於2050年前實現產品全生命週期的碳中和，在2023年將廣汽埃安打造成廣汽首個零碳工廠，2025年自主品牌新能源汽車銷量佔比達50%、2030年全集團新能源車銷量佔比達50%，廣汽傳祺於2025年實現全系車型混動化、2030年實現混動銷量佔比60%。

本田與廣汽及東風合作 五年內推10款純電動車型，看【下一頁】

廣汽集團在第十九屆廣州車展上舉行新聞發布會上表示，將基於超級快充技術和換電技術推進新的能源行動，實現電池可買可租，可充可換，可慢充可快充，容量可大可小、里程可長可短，可買電、可賣電，可回收可梯次利用。

廣汽集團亦發布了智享旗艦電動概念轎跑TIME及新勢能先鋒概念車EMKOO兩款新的概念車，強化「智能化+電動化」和「智能化+混動化」兩條路綫同步發展的產品佈局。

自主品牌方面，廣汽埃安指，自研電芯生產線將於明年底建成，海綿矽負極片電池技術將實現自主批量生產。

相關文章：

【汽車股】一文看清吉利、長汽、廣汽10月汽車銷量　吉利僅完成全年目標7成、股價曾升半成

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港股 廣汽集團（02238）

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