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荷蘭反防疫限制示威者縱火 警開槍7人受傷

環球社會熱點 14:15 2021/11/20

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荷蘭因應新冠疫情惡化將收緊防疫限制，引起民眾不滿，荷蘭城市羅特達姆（Rotterdam）有民眾上街示威反對收緊限制。有示威者縱火又向警方擲石，演變成警民衝突，警方開槍示警，事件當中有7人受傷。

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荷蘭政府周五（19日）宣布一系列防疫限制，包括要求餐廳、商店及超市提早關門；禁止民眾現場觀看大型體育賽事；建議每個家庭接待訪客上限為4人。

羅特達姆周五發生反防疫限制示威，一批示威者於市中心焚燒汽車，又向警員投擲石塊。荷蘭媒體拍攝到的相片顯示，最少有一輛警車起火，有人更踩單車砸碎另一輛警車的擋風玻璃。

警方聲稱示威者縱火及投擲煙花，指當局已封鎖市内主要火車站，並開槍及出動水炮驅散示威者。發言人表示在場警員主要鳴槍示警，也有警員因為危及生命的情況而直接開槍。

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防暴警察手持盾牌和警棍指揮人群離開現場。也有警察騎馬或乘坐警車在街道上巡邏。

警方其後發表聲明指出已拘捕數十人，包括警方有7人受傷，預計被捕人數仍會上升。

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責任編輯：鄭錦玲

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