美國總統拜登做身體檢查 醫生稱仍適合履行職務

美國總統拜登今日（20日）迎來79歲生日，作為美國最年長的在任總統，其健康狀況一直受關注。拜登周五（19日）進行年度身體檢查，期間總統權力暫時移交副總統賀錦麗。醫生指拜登仍適合履行職責，但關注他行路僵硬等情況。

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拜登（Joe Biden）當日早上前往馬里蘭州的里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）進行例行身體檢查。

拜登也接受了結腸鏡檢查，由於檢查期間需要麻醉，他將總統權力暫時移交賀錦麗（Kamala Harris）。賀錦麗也成為美國首位擁有總統權力的女性。

檢查完成後，白宮發表拜登的醫生奧康納（Kevin O'Connor）所寫的備忘錄，詳述拜登的健康狀況。奧康納指拜登仍適合履行職責，並在無任何豁免或遷就的情況下充分履行其所有職責。

結腸鏡檢查發現拜登腸内有1粒良性息肉，當日已經為其切除，下星期料有息肉增長檢查結果。

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但奧康納關注拜登演説期間清喉嚨及咳嗽的頻率、嚴重程度提高，而且行路姿態較一年前更加僵硬。拜登還患有食管裂孔疝（hiatal hernia）從而導致反流，或使他清喉嚨的頻率提高。

奧康納指拜登患有脊柱關節炎，但按照其年齡來看，屬於正常磨損及撕裂損傷。奧康納稱拜登脊柱屬於中度至重度損傷，或與拜登最近行路僵硬有關，但無需進行特殊治療。拜登也沒有出現中風、多發性硬化症或帕金遜症的跡象。

身體檢查結果顯示，拜登身高5呎11.65吋（約182cm），體重為184磅。據悉，拜登並無飲酒食煙的習慣，每周做5次運動。

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責任編輯：鄭錦玲