【創業兵團】瞄準市場缺口　80後好友聯手創低卡低酒精飲品品牌

▲ 馬懿馨（右）及謝栢年（左）看準「健康」低酒精飲品商機，放棄高薪穩定工作，自資創立品牌ONLY Beverages。（林宇翔攝）

近年全球開始重視「理性飲酒」（Responsible Drinking）概念，加上疫情後「健康」成為消費者最關注的一環，低酒精飲品變得更受青睞。有愛酒之人就把握本港低酒精飲品新興市場缺口，將自己的興趣化成創業機遇，與好友聯手合作，創立本地低卡低酒精飲品品牌ONLY Beverages，首款登場產品是柚子薑味（Yuzu Ginger），及大溪地青檸味（Tahitian Lime）。

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隨着Z世代和千禧世代成為主要消費族群，酒精飲品行業正不斷變革，從原來純酒精型，逐漸轉變為精釀啤酒、果酒和花酒的新酒精飲品時代，近年外國更開始興起低卡及低酒精飲品新興市場。

不過，本港市場上的低卡酒精飲品品牌，可說是屈指可數。2015年從加拿大回流的馬懿馨（Flora）表示，在加拿大時已熱愛與朋友暢飲，並注意到愈來愈多朋友傾向於即飲（Ready To Drink，RTD）低卡酒精飲料，不少外國啤酒大品牌都開始往此方向發展。

回港後，Flora繼續參與不同的聚會，卻發現在香港難以找到相類的酒類產品，而市面上不少RTD的酒精飲品，都沒有列明成分及營養標籤，

香港是一個以無窮無盡的社交活動而聞名的城市，居然出現如此大的缺口。

而一次聚會中，她剛好與好友謝栢年（Jonathan）談到這個新興市場，Jonathan也表示發現這個市場空白位，二人決定把握機遇。

Flora及Jonathan分別辭去高盛以及仲量聯行高管的工作，自資逾10萬美元（約78萬港元），於去年創立本地低卡酒精品牌ONLY Beverages，主打「80卡路里、零糖及零碳水化合物」伏特加（Vodka）。

▲ ONLY Beverages目前主打零糖、零碳水化合物及80卡路里的罐裝伏特加梳打。（林宇翔攝）

為了吸引本地客戶，ONLY Beverages首款登場的產品口味，正是柚子薑味（Yuzu Ginger），Jonathan表示：「柚子及薑都是香港人喜愛的，將其加入到五次蒸餾伏特加，以及配上梳打水，對於香港人來說，感覺會很熟悉，更容易入口。」至於另一款口味則是大溪地青檸味（Tahitian Lime），較適合熱愛品嘗經典雞尾酒的消費者。

跳出舒適圈 滿足感勝一切

兩人笑稱，要跳出舒適圈，鼓起勇氣辭去工作，創立自家品牌並非易事，加上兩人並非餐飲界出身，要面對的困難更加多。Flora笑言：「酒就喝得多，但我們極度不了解釀酒過程。」因此兩人花了接近一年，參考大量書籍及資料作研究，同時也不斷進行市場調查，了解消費者需求。

Jonathan另透露，ONLY Beverages的生產綫設於澳洲，但受疫情影響，兩人難以往返香港和澳洲，只能透過網上視像方式不斷與當地酒廠聯絡，以及觀察釀酒過程，「曾打算飛到澳洲親自品嘗，但始終有入境限制以及隔離措施，變得很不方便。所以，只能靠製造商運送樣品到港，然後不斷作出調整。」兩人坦言，這個動作不斷重複，次數多到數之不盡，變相會加重成本。兩人透露，大部分資金都放在產品研發上。

雖然面對如此多的困難，兩人並沒有因此馬虎對待，Jonathan強調：

要將產品變得更好，就要有相對的付出。

Flora則稱，能夠將自己的興趣變成一盤生意，會更有心、更有衝勁去做。

Jonathan又指，ONLY Beverages目前是「Two men band」，由產品研發、將產品放到零售地點銷售、到市場推廣策劃，所有事情都是兩人負責，Flora表示：「壓力確實很大，但就算過程多艱苦，我們都會咬緊牙關度過。我很享受每一刻，因為這是我喜歡的事情。」她笑言，看到產品推出市場後，滿足感已蓋過一切，徹底忘記了當初的痛苦。

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記者：曾曉汶