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【華為新品】專攻女性市場？華為推出全新「唇膏耳機」 ​​FreeBuds Lipstick（多圖）

14:00 2021/11/21

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華為就宣布，首次推出一款專為女性用戶而設的產品，「唇膏耳機」FreeBuds Lipstick，整個設計與一支普通的唇膏相似。

華為（Huawei）近年雖然深陷禁令風暴，但華為都從未放棄研發新產品，也積極拓展不同的市場領域。近日華為就宣布，首次推出一款專為女性用戶而設的產品，「唇膏耳機」FreeBuds Lipstick，整個設計與一支普通的唇膏相似。

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華為早前宣布，這款「唇膏耳機」FreeBuds Lipstick主打女性市場，甚至邀請了華為巴黎美學研究中心的設計師為此作設計。這款FreeBuds Lipstick外觀上與一般的藍牙無線耳機不同，耳機盒以立體式「唇膏」設計，包裝盒上更加上獨特的香味。

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不過規格上，FreeBuds Lipstick就與FreeBuds 4相似。雖然採用半入耳式設計，但卻具有主動降躁功能。同時，FreeBuds Lipstick會識別用家的耳道形態，以超過10種降躁模式配對不同用家，可以打造更加個人化的降躁模式。

FreeBuds Lipstick有紅和銀兩款顏色選擇，售價為1,699人民幣（約2,071港元），目前已開放預售，11月26日正式發售。

【華為新機】華為新機HUAWEI nova 9攻港　支援HarmonyOS 2系統明起發售（多圖）

責任編輯：曾曉汶

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