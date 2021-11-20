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【科技奇聞】美國女子誤吞Airpods　竟錄得體內腸胃聲音

科技 11:34 2021/11/20

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美國波士頓一名27歲女子不慎將Airpods耳機當成止痛藥誤吞。

無線耳機Airpods體積細，猶如一粒藥丸般，一不小心就會誤以為是止痛藥吞下。美國波士頓一名27歲女子Carli Bellmer，就不慎將Airpods耳機當成止痛藥誤吞，而且當她傳送語音訊息予朋友時，對方還可聽得到，Airpods錄得她體內腸胃的聲音。

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Carli Bellmer日前在社交媒體TikTok上傳一段崩潰爆哭的短片，她表示自己爬上床後，一手拿著止痛藥，一手拿著左耳的Airpods。吞下時覺得藥有點難吞，最後發現自己手中還有藥丸，才意識到自己吞的是Airpods。而且她也嘗試催吐，但還是無法吐出來。

Bellmer表示，由於自己忘記Airpods正與iPhone連接，所以當她傳送語音訊息予朋友時，朋友更聽到她體內腸胃的聲音。其iPhone更收到通知，表示有一隻來源不明的Airpods正與她一同移動。

後來Bellmer前往醫院檢查，等待數日後，耳機自行排出體外，她也照過X光，確認耳機已經排出。但她指出，自己沒有特別留意，也不能確定耳機的下落。

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責任編輯：曾曉汶

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