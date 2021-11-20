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【新冠疫苗】美擴大第3針接種範圍至所有成人

環球社會熱點 11:16 2021/11/20

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美國監管機構周五（19日）宣布，將新冠疫苗第3針的接種範圍擴大至所有成人。美國疾控中心（CDC）特別建議50歲或以上人士接種第3針，以提高保護力。

【新冠疫苗】英疫苗護照增第3針資料 方便民眾外遊 【下一頁】

美國政府早前僅批准特定群體接種輝瑞（Pfizer）及Moderna疫苗作第3針，包括65歲及以上者、在高危環境工作的成人、患有糖尿病等成年長期病患者。

美國食品及藥物管理局（FDA）周五較早時，率先授權所有完成接種兩劑輝瑞及Moderna疫苗滿6個月接種第3針。

CDC專家委員會其後也一致投票通過，建議擴大接種第3針範圍至所有接種兩劑疫苗滿6個月的成人。CDC總監華倫斯基（Rochelle Walensky）簽署批准建議。

CDC進一步明確建議所有50歲至64歲人士都應接種第3針，而非僅僅是長期病患者。

【新冠疫苗】美國陸軍23%士兵未打針 禁重新入伍 【下一頁】

華倫斯基發表聲明指，第3針是一項重要的公共衛生工具，有助人們進入冬季時加強對病毒的抵禦能力。

另外，當局亦已批准接種強生（Johnson & Johnson）疫苗滿兩個月的成人，補打輝瑞及Moderna疫苗作加強劑。

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責任編輯：鄭錦玲

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