【元宇宙】元宇宙商機有幾大？大摩料潛在市場達62萬億元　薦5隻元宇宙概念股

▲ 元宇宙商機有幾大？

元宇宙（Metaverse）成為未來發展新賽道，不少企業爭相搶攻元宇宙商機。摩根士丹利表示，元宇宙有望成為8萬億美元（約62萬億港元）的龐大市場，並很可能成為下一代的社交媒體、流媒體和遊戲平台。

微軟CEO：對「元宇宙」十分感興趣 認同須把握新發展機遇，看【下一頁】

元宇宙的「Meta」有超越的意思，「verse」為宇宙（Universe），即是一個超越宇宙的新空間、新境界。而元宇宙的核心元素包括擴展現實技術，即VR和AR，並要用區塊鏈來搭建經濟體系。

大摩表示，與當前的數字平台一樣，預計元宇宙的主要作用也是成為一個廣告平台以及推動綫下產品消費的電商平台，隨著網購增加，元宇宙有可能增加數字支付的次數。該行預期，2030年奢侈品在元宇宙的市場規模可望達到500億歐元（約4394億港元）。

多間企業有意或宣布進軍元宇宙領域，但元宇宙概念仍在發展初期，未來多少間企業實際上可以在市場「分一杯羹」仍是未知知數，不過仍無礙元宇宙概念股炒起，包括Meta、Nvidia、Roblox、Matterport等。

大摩推薦5隻元宇宙概念股

大摩表示，看好Meta（前身為Facebook），核心業務具備持久增長前景，並擁有強勁的自由現金流，可持續為元宇宙建設投入資金。

此前，Meta表示，將會在未來10年在VR、AR 部門「Facebook Reality Labs」投資100億美元，並預計明年把網絡基礎設施和數據中心等項目的資本支出提高近80%。

另外，大摩亦推薦Roblox，因公司擁有強大的商業化算法，可帶動元宇宙廣告和電商機會，該行亦看好Alphabet、Snap，以及遊戲引擎公司Unity Software。

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