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【單周升逾7%】Apple再創歷史新高 市值達2.63萬億美元

股樓投資 17:57 2021/11/20

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納指周五（11月19曰）再創歷史新高，收報16057點，而Apple不知不覺間在已連升3日破頂，亦創下歷史新高，周五收報160.565美元，單周升7.04%，市值約2.63億美元，市值反超Microsoft，再度成為全球市值最大的企業。

Apple再度大升，或與創車傳聞有關。據彭博社報道， Apple加快電動車研發，其Apple Car 自動駕駛電能車最快或在2025年正式亮相，該車將聚焦在完全的自動駕駛上，而非半自動駕駛。正式推出時間將取決於 Apple 的進度，目前車輛CPU的核心工作多數似乎已完成。報道指，蘋果「理想」的Apple Car沒有軚盤和油門，車廂內部將根據自動駕駛來設計，毋須人類參與。蘋果還研究安裝類似大型iPad觸屏的信息娛樂系統，也會將與蘋果現有的服務及設備高度整合。

【阿里巴巴 9988】 傳阿里財團成紫光集團「白武士」 料涉逾500億元 或下月達成交易【見下一頁

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編輯：黃銳

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