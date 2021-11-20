  • 24°C
香港時間 : 20211120日 (六) 18:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股電動車狂熱】三大新貴Rivian、Lucid及Sono Motors本月齊暴漲

環球政經 17:57 2021/11/20

分享：

本月美國電動車股齊齊大升，除了有Tesla於11月4日創下歷史新高1243.49美元外，上周及今周分別有兩大新上市的電動車股，分別為亞馬遜持有兩成股權的Rivian及德國初創車企Sono Motors，齊齊大漲，連同被稱為Tesla最強對手的Lucid，美股陷入電動車股狂熱。

上述提及的三大電動車新貴，以Sono Motors的表現最為強勁，上市當日（11月17日）勁升154.67%，曾兩次觸及熔斷，當日收報38.74美元，翌日開市一度升近15%，其後回落，上市三日，單周仍升66.67%。Sono Motors為德國太陽能電動車新創公司，於2016年創立，首款產品為休旅車，該休旅車訂單超過 15,000 輛，但至今仍未成功走向量產，料於2023上半年交付產品。以周五收報價計，現時市值約17億美元。

而Rivian則主打電動皮卡車（又稱農夫車），亞馬遜及福特為為公司主要大股東。Rivian R1T皮卡車已從今年9月起陸續交車，Rivian R1S SUV則預計下月開始交付。Rivian於11月10日上市，首日升29.14%，其後4日不停上升，最高升至179.47美元，現時市值約1089億美元。

而Lucid則主打高階電動車，公司首批Air Dream Edition高階版電動車剛開始交付 ，價格約16.9萬美元。Lucid股價於10月28日開始起動，單日升31.31%，其後升勢未退，由10月低位的22.11美元，升至今周三（11月17日）的57.75美元，升幅達167%，現時市值接近887.89億美元。

【理財熱話】丈夫積蓄All in股票無錢供樓 老婆獨力承擔重擔 大呻「好唔公平」【見下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：黃銳

 

電動車 太陽 美股 美國 Moto 德國 美元

上一篇文章

【單周升逾7%】Apple再創歷史新高 市值達2.63萬億美元

下一篇文章

連續兩周錄得淨流出 騰訊遭北水狂沽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】荃灣中心連企理裝修　業主企硬400萬賣　見上車客有誠意　象徵式減價2000元
【有相睇】荃灣中心連企理裝修　業主企硬400萬賣　見上車客有誠意　象徵式減價2000元
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
【職場熱話】問親打工仔人工都扭扭擰擰 點解香港人咁驚畀人知人工？
【職場熱話】問親打工仔人工都扭扭擰擰 點解香港人咁驚畀人知人工？
【理財智慧】泰加拒絕的士新保單 背後到底咩原因?
【理財智慧】泰加拒絕的士新保單 背後到底咩原因?
【樓市熱話】 港男抽中白居二 心儀500萬樓下舊居屋 卻怕銀行按揭不足會難以負擔
【樓市熱話】 港男抽中白居二 心儀500萬樓下舊居屋 卻怕銀行按揭不足會難以負擔
【消費熱話】客人買6隻雞翼外賣 加＄2外賣盒向消委會投訴？ 結果投訴成立
【消費熱話】客人買6隻雞翼外賣 加＄2外賣盒向消委會投訴？ 結果投訴成立
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款