【美股電動車狂熱】三大新貴Rivian、Lucid及Sono Motors本月齊暴漲

本月美國電動車股齊齊大升，除了有Tesla於11月4日創下歷史新高1243.49美元外，上周及今周分別有兩大新上市的電動車股，分別為亞馬遜持有兩成股權的Rivian及德國初創車企Sono Motors，齊齊大漲，連同被稱為Tesla最強對手的Lucid，美股陷入電動車股狂熱。

上述提及的三大電動車新貴，以Sono Motors的表現最為強勁，上市當日（11月17日）勁升154.67%，曾兩次觸及熔斷，當日收報38.74美元，翌日開市一度升近15%，其後回落，上市三日，單周仍升66.67%。Sono Motors為德國太陽能電動車新創公司，於2016年創立，首款產品為休旅車，該休旅車訂單超過 15,000 輛，但至今仍未成功走向量產，料於2023上半年交付產品。以周五收報價計，現時市值約17億美元。

而Rivian則主打電動皮卡車（又稱農夫車），亞馬遜及福特為為公司主要大股東。Rivian R1T皮卡車已從今年9月起陸續交車，Rivian R1S SUV則預計下月開始交付。Rivian於11月10日上市，首日升29.14%，其後4日不停上升，最高升至179.47美元，現時市值約1089億美元。

而Lucid則主打高階電動車，公司首批Air Dream Edition高階版電動車剛開始交付 ，價格約16.9萬美元。Lucid股價於10月28日開始起動，單日升31.31%，其後升勢未退，由10月低位的22.11美元，升至今周三（11月17日）的57.75美元，升幅達167%，現時市值接近887.89億美元。

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編輯：黃銳