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【下周一復牌】嗶哩嗶哩公布14億美元可換股優先票據詳情　

股樓投資 18:01 2021/11/20

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嗶哩嗶哩（09626）周五晚公布14億美元2026年到期可換股優先票據的定價詳情，並於下周一（22日）復牌。

嗶哩嗶哩擬發售本金總額合共14億美元的2026年到期可換股優先票據。此外，嗶哩嗶哩已向票據發售事項的初始買方授出30天期權，增購本金金額最多2億美元的票據，合共最多集資16億美元。票據將按年利率0.5厘計息，利息自2022年6月1日起，每半年於每年6月1日及12月1日支 付。可換股優先票據年利率0.5厘。票據的初始轉換率為票據每1,000 美元本金可兌換10.6419股嗶哩嗶哩的美國存託股（ADR），相當於每股ADR約93.97美元的初始轉換價，及於2021年11月18日美股收市價67.12美元約40%以上的轉換溢價。

公布表示，計劃將票據發售事項所得款項淨額用於豐富內容、研發及一般企業用途。公司計劃根據其可持續發展融資框架，將票據發售事項所得款項淨額的同等金額全部或部分用於為其新增或現有一個或多個合資格項目提供融資或再融資。

嗶哩嗶哩已向香港聯交所申請於11月22日上午九時正起恢復在香港聯交所買賣。

【港股展望】 大摩持審慎態度 預測明年底恒指目標25000點 附大摩最新8大「焦點股」名單【見下一頁

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編輯：黃銳

嗶哩嗶哩—SW（09626） 復牌 ADR 香港 美國 集資 美元

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