恒大汽車折讓15.01%股配股集資27億　連續兩周配股

繼上周二（9日）後，恒大汽車（00708）於今周五（19日）宣布再次配股，以先舊後新方式，每股3元配售9億股，較周五收市價3.53元折讓15%，佔於已發行股份總數約9.05%，相當於擴大後已發行股份約8.3%，預期所得款項總額約27億元。完成配售後，控股股東中國恒大 （03333） 持股將由62.55%降至57.36%。

恒大汽車表示，擬將收取的所得款專項用於本集團新能源汽車的研發及生產製造，為恒馳新能源汽車順利投產奠定基礎。

恒大汽車於上周二通過先舊後新方式，配售1.74億股，配售價每股2.86元，集資約5億元。恒大汽車的股價，已由去年2月最高位72.45元，跌至周五收市價的3.53元，從高位跌近95%。

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編輯：黃銳