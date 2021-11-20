【逆勢而行？】日本出乎意料大放水 公布55.7萬億日圓刺激經濟方案

美國於11月初公布宣布減少買債，將目前每月1,200億美元的資產購買額度，每月减少150億美元，預計將在明年6月結束買債。明年「收水」相信會是全球央行的政策，但日本卻逆勢而行，在周五（19日）公布創出的78.9萬億日圓（約54,000億港元）的新一輪經濟刺激計劃，其中財政支出為創紀錄的55.7萬億日圓（約38,172億港元）的刺激經濟方案

內閣會議周五通過該份刺激方案，包括55.7萬億日圓的支出，這些項目包括對家庭發放現金給付、對受新冠疫情影響的公司提供補貼、以及為緊急疫情支出預留的儲備。該計劃規模遠高於市場估計的30至40萬億日圓，大部分資金將由今年將編制的約32萬億日圓追加預算提供，其餘部分或將由明年的預算填補。

當局會向年收入少於960萬日圓（約65萬港元）的家庭中，每名18歲或以下家庭成員發放總值10萬日圓（約6,800港元）的補貼，另撥出另外2萬億日圓（約1,367億港元），為陷入困境的家庭和學生提供額外支援。此外，受疫情影響的中小企，可獲最高250萬日圓（約17萬港元）的援助，並會提高護士、護理人員保母和幼兒教師的工資。

消息令日滙急挫，美元兌日元一度升114.97，為2018年來之低位。

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編輯：黃銳