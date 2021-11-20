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美國眾議院通過拜登1.75萬億美元議案 5000億美元應對氣候變化

環球政經 17:49 2021/11/20

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周五（11月20日），美國眾議院通過拜登1.75萬億美元「重建美好」法案，將提交給參議院審議，該法案若簽署為法津，將是美國近數十年來最大規模的社會支出議案，其重點除了保障兒童觀益外，也包含了近5000億美元用於應對氣候變化。

眾議院以220票支持、213票反對，通過議案，共和黨人則全部投反對票，將提交給參議院審議。若要通過參議院，還需參議院民主黨一致支持，但目前參議院的兩名關鍵的保守民主黨成員，曼欽（Joe Manchin）與席納瑪（Kyrsten Sinema）尚未完全公開支持議案，令議案成為法津仍存隱憂。

「重建美好」法案的重點為兒童。內容除了減輕兒童照護負擔，將把兒童稅負抵減延長實施一年、提供育兒補助給雙薪家庭的家長、為所有家庭提供免費學前班 。

此外法案中有5,000億美元預算用於應對氣候變化，主要是通過清潔能源稅收抵免，為有史以來最大清潔能源投資。

稅收方面，將實施新的 15% 的企業最低稅，對超過 1,000 萬美元的個人收入額外徵收 5% 的附加稅，對收入超過 2,500 萬美元的個人再徵 3% 的稅。此外對餘額高的個人退休帳戶、股票回購和尼古丁課稅。

除此法案刺激及業績提振，美國太陽能股連日造好，太陽能ETF TAN由10月初低位反彈接近三成，太陽能股ENPH創歷史新高後連日破頂，SEDG及NOVA等太陽能相關股亦在高位俳徊。

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編輯：黃銳

拜登 民主黨 退休 回購 氣候暖化 美國眾議院 美國

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