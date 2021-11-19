▲ 【教育股】中滙集團：預學藉管理費開支2022年起減低 料明年將有超過10萬名全日制學生

中匯集團 （00382） 早前公布截至2021年8月31日止全年業績，今年收入破上市以來最高增長率紀錄。中匯集團首席財務官黃成滿形容，中滙毛利率末必行業之中最高，但在可持續性及長遠發展有優勢。預料明年加上肇慶和江門兩個新校區完成後，將有超過10萬名全日制學生。

投融資及投資者關係部印國庭表示，轉設對集團發展重要，集團旗下廣東財經大學華商學院更名為廣州華商學院，由2022年開始減低向廣東財經大學支付的學藉管理費開支，預計能夠節省10至15%開支，2022年第一年可節省3400萬人民幣，至2025年更可節省高達1.5億元人民幣，有助減低集團成本。

料非學歷職業教育明年增50%至多於6000萬收益

目前非學歷職業教育，即以證書類為主，只佔集團今個財政年度，截至8月底收入的4200萬，黃成滿表示，學校做非學歷培訓難度不大，老師和場地等資源已有，惟過往集團專注新校區擴展，在這方面的發展力度不大，未來將加大這方面發展，預料下年會有50%增長，約多於6000萬收益。

印國庭表示，新開辦的大灣區商學院將走高端路線，以訓練領袖而非管理層為主，學費高達6位數字，預期明年開始零的突破。

末來教育股聲浪會較好 公司非教培類企業

印國庭表示，中國教育政策對教企影響已經過去，預期末來教育股會有比較好的聲浪，澄清集團屬於教育而非教培類企業，以職業教育為主，故政府策對企業並無影響。

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編輯：曾樂詩