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「黃 Viu 煲劇平台」推《劇力任你轟》 帶你睇全球人氣劇集綜藝動漫

股樓投資 17:32 2021/11/23

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近年連流平台（OTT）大行期道，尤其深得年青人歡喜，因為可以隨時隨地觀看節目，不再像傳統電視要坐定定準時收看，故市場又掀起一遍OTT熱潮。正所謂「有得揀先至係老闆」，電訊盈科（00008）旗下ViuTV因為人氣男團MIRROR彈起而吸納了一群觀眾，且愈來愈受大眾歡迎。不過，同系「黃Viu」也悄悄起起動。

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近日「黃 Viu煲劇平台」推出了全新宣傳推廣《劇力任你轟》，羅列旗下韓、日、中、港、台、泰劇集，以及精選綜藝節目和日本人氣動畫等多元節目，帶給全港觀眾。而為了配合宣傳，「黃Viu」與「試當真」世一女神Jessica（陳以臻）呈獻《劇力任你轟》宣傳短片，劇組不但力邀最具話題歌手MC $oHo & KidNey炮製年度洗腦主題曲，還重金禮聘「日韓男神」傾力演出，實行強強聯乘、陣容不容小覷！

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《劇力任你轟》講述Jessica透過「黃Viu走進劇集世界後，先被韓國霸道總裁冧到心心眼，又與日系豪邁主夫展開了令人心動的逃亡之旅；接著她還化身卡通，穿梭於現實和虛幻的異域之間！鏡頭一轉，Ca姐公然在中環街頭邊上廁邊煲劇，轉頭又被BL劇集主角和古裝演員包圍，喻意「黃Viu」打破時間和地域界限，讓觀眾可以隨時隨地飽覽最新大熱劇集，貫徹《劇力任你轟》口號。

【MIRROR三周年】MIRROR人氣爆燈 ViuTV魯庭暉：MIRROR剛起步 還未到值得高興的時候【見下頁

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當然，提到《劇力任你轟》另一驚喜位，絕對要數一眾「日韓男神」的跨刀演出！為了襯托女神Jessica，兩位男演員神還原韓劇《金秘書為何這樣》李英俊會長（朴敘俊飾）和日劇《極道主夫》阿龍（玉木宏飾）的外型，俊男美女同框暢遊劇集天下，畫面份外養眼！此外，由年度新人MC $oHo & KidNey演繹的主題曲延續玩味風格，洗腦曲詞不禁令人琅琅上口，有望成為新一代爆紅神曲。

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為了將宣傳短片「轟」進眼簾和「轟」入腦，除了足本版短片之外，亦有多個各具主題的精華版短片遍佈網上網下，由社交平台Facebook、Instagram以及YouTube，以至現實中高人流的戶外電視廣告版及電影院，亦能看見《劇力任你轟》的踪影。

宣傳短片主要佈置地點：
銅鑼灣崇光百貨戶外電視 - Nov 19
尖沙嘴加拿芬道戶外電視 - Nov 15
JM Network戶外電視 - Nov 16
戲院 - Nov 12（包括百老匯、MCL、嘉禾院線）
YouTube - Nov 15
Viu 社交平台 - Nov 8起

另一方面，繼年初隆重推出Viu Original原創韓劇《月升之江》、《某一天滅亡來到我家門前》和《紅天機》後，由國民女神宋慧喬和人氣型男張基龍主演的Viu Original年度矚目愛情大劇《現正分手中》亦在本月12日面世，稍後更會率先播放亞洲男神金秀賢攜手不老型佬車勝元擔正演出的《某一天》，以及全港唯一緊貼日本播放本世紀最賣座動畫《鬼滅之刃 遊郭篇》，為廣大劇迷提供多元化選擇，滿足不同觀眾需求。

除了以上節目，熱播韓劇《Chimera》、《衣袖紅鑲邊》、《成為你的夜晚》和《御史與祚怡》，本季新番日劇《SUPER RICH》、《真犯人旗標》、《X光室的奇蹟 2～放射科的診斷報告～》，以及人氣韓綜《帶輪子的家3》、《我獨自生活》現已登陸「黃Viu煲劇平台」，部分劇集於當地首播後最快四小時搶先追播，並配有繁中字幕，香港觀眾可以免費緊貼劇集最新進度。

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記者：張以正

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