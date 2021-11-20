家族辦公室愈趨普及 半數亞太區家族辦公室尋求新投資機遇

家族辦公室近年愈來愈流行，在今年的施政報告中亦提出要通過考慮稅務寬減進一步吸引家族辦公室落戶香港，提升國際資產及財富管理中心地位，可見政府對此之重視。

萬方家族辦公室與Campden Wealth近日聯合發佈2021亞太區家族辦公室報告，該報告涵蓋全球385個家族辦公室的統計分析，當中76個來自亞太區，受訪亞太區家族的財富平均為16億美元，以此推算累計財富達到1220億美元。

【ViuTV吉祥物】ViuTV鎮台之寶除了姜濤 仲有佢...生啤負責氹人開心只送不賣【見下頁】

調查顯示，有五分之四受訪的家族辦公室認為，全球經濟將會在2022年復甦 (56%認為進程緩慢；24%認為快速)。面對疫情後經濟復甦的預期，家族辦公室正調整投資策略，包括59%正在尋求新的投資機會、50%在重整投資組合並加重增長型投資，以及有41%作為分散投資組合。

此外，與去年同期相比，亞太區及全球的家族辦公室都一致轉向增長為本的投資策略。傾向增長型投資的亞太區家族辦公室比例，由2019年的19%，上升至2020年的24%及2021年的30%。半數區內的家族辦公室預期10年內轉向增長型投資。

ViuTV打造特色節目 魯庭暉：製作團隊應記一功【見下頁】

家族辦公室對投資私募股權的興趣仍然濃厚，高達八成亞太區家族辦公室有投資私募股權。在他們的私募股權投資組合中，有57%直接投資的比例高於43%的基金投資；亞太區家族辦公室亦傾向主動管理其直接投資，佔32%，比例與歐洲同業佔33%相近，但高於北美的27%。

最受亞太區家辦歡迎的私募股權投資為創投(venture capital)直接投資，59%家族辦公室把資金配置於此，比例略高於53%的全球平均值。此外，亞太區的投資者對增長為本的直接投資和私募股權基金興趣濃厚。

【MIRROR 5G Plan】CSL 推MIRROR 5G Plan送MIRROR珍藏卡 鏡粉掀換卡潮【見下頁】

另一方面，亞太區家族辦公室對數碼資產興趣增加 只有19%的亞太區家族辦公室投資虛擬貨幣，比例遠低於歐洲的28%及北美的31%。超過一半受訪的亞太區家族辦公室認為虛擬貨幣具投資價值，但該看法在歐洲或北美地區並非主流。

【MIRROR三周年】MIRROR人氣爆燈 ViuTV魯庭暉：MIRROR剛起步 還未到值得高興的時候【見下頁】

萬方家族辦公室首席執行官兼聯合始創人關志敏表示，這份報告主正好印證了公司在業務過程中對客戶轉變投資取向的觀察及回應，以滿足客戶及其家族辦公室的需求。「當中最大的轉變是客戶對增長型投資的興趣增加，我們留意到他們對投資亞洲私募股權的取向尤其強烈，對數碼資產相關的查詢亦有所增加。」

▲ 萬方家族辦公室首席執行官兼聯合始創人關志敏

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正