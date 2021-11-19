▲ 【毛記葵涌1716】毛記夥伙網店Hello Bear成立電商Mofargo及Bad Ltd 主力銷售海外時裝及創意盒裝禮品

「100毛」母企毛記葵涌 （01716） 進軍電商計劃只聞樓梯響，直到周五（19日）終於宣布詳情。集團宣布，與網店Hello Bear成立兩間合資公司，一間負責營運網 購平台Mofargo以銷售海外品牌的時裝，一間將成立網上商店Bad Ltd銷售創意盒裝禮品。

毛記：多元化營運及收入來源 計劃進軍網上購物業務

日後毛記葵涌會主力負責設計及營銷的網上商店、品牌設計，Hello Bear則主力為網上商店提供支援、與商戶及客戶磋商及溝通、採購產品， 以及管理物流及倉庫的運作。

毛記葵涌稱，其數碼媒體平台上累積越來越多的訪客或觀眾，為多元化營運及收入來源，集團計劃進軍網上購物業務，當中集團可利用其透過數據分析以分析消費者喜好的專長、其對目標受眾的整體覆蓋範圍及數碼能力，更有效地於該等合營企業的網上商店上營銷產品，並透過各種營銷活動協助建立該等合營企業的網上商店的品牌知名度。

毛記葵涌與Hello Bear共出資800萬 分別持6成及4成合資公司股權

毛記葵涌與Hello Bear分別持有6成及4成Mofargo合資公司股權，兩間公司會分別注資240萬及160萬元，合共400萬元。Mofargo合營企業董事會將由不超過三名董事組成，其中兩名毛記葵涌提名，一名由Hello Bear提名，董事會主席將由毛記提名的董事擔任。

毛記葵涌與Hello Bear同樣以6：4股權持有Bad Ltd合資公司，分別注資240萬及160萬元，合共400萬元。

值得留意是，若Mofargo合資公司營運資金不足，毛記葵涌與Hello Bear須分別提供不超過240萬及160萬元的股東貸款，為期不超過5年，年利率1.5厘。而Bad Ltd 也有類似條款。

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