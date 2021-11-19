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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥蘋果園 盛產清甜青红蘋果

名人薈萃 23:28 2021/11/19

分享：

從卡薩布蘭卡開車回沙漠，路途遙遠，這次選擇在米德勒颇鄰的小填度宿，我從網上早已预定民宿，在晚上達到預定的民宿，看見整幢樓房漆黑一片，大門鐵鏈鎖上，這刻心裏沉下來，發生甚麼事!？ 即電話聯絡房東，而大厦門口亦坐着一名小伙子，和他溝通後，這民宿暫停營業，不過原來還有其他分店，由這小伙子帶領開車往便處的分店民宿。

當然，在旅遊業仍處靜態，這年小伙子的努力，只想獲一點點的小費，他幫忙解決了問題，給予些微小费也是值得的。總好過度宿街上。

度過一夜後，早餐後出發。

開車沿途街道左右兩旁有不少售賣蘋果的攤販，因為附近有不少蘋果園，盛產不同品種的蘋果，在時間充裕下，參觀了一個蘋果園；這個蘋果園面積頗大，由管理園內的職員帶領，慢步園內，看見樹上密密麻麻的蘋果BB，心裏非常開心，再步向另一面的果園，樹上如權頭大的紅蘋果及青蘋果非常美麗，有不少熟透的蘋果也掉下來了，園丁也隨便拿了數個青蘋果給予品嚐，我咬了一口，從沒有想到青蘋果清甜可口，非以往吃的酸溜溜青蘋果的味道，說遲時那時快，將一整個蘋果吃掉了。

繼續遊覧蘋果園，發現有數颗貢梨樹，每個貢梨相當巨型，但當地人稱榅桲果。

而園内的女工正忙碌採摘蘋果，男工忙於搬運，揀選後並將一籃藍的新鮮蘋果運送到各城市轉售。

這趟園內觀摩，顺道購買一籃新鮮蘋果品嚐。

榅桲果樹

每棵樹也長了不少蘋果

 

園丁忙碌採摘的蘋果，搬運收集處，统營發放到各城市

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

Facebook：蘋果仔在摩洛哥慢活隨筆 

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