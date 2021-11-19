【長和系】長建子公司傳洽購 荷蘭垃圾發電商 AEB

長和系公用旗艦長江基建(01038)傳在歐洲有收購動作。外電消息指，長建旗下荷蘭垃圾處理公司AVR成為位於阿姆斯特丹的垃圾發電商AEB的領先競標者。知情人士稱，AVR正在與擁有AEB的阿姆斯特丹市政府就該交易進行磋商，對AEB的估值可能超過4億歐元，即逾35億元。消息指AEB亦吸引其他金融投資者競購，惟AVR的出價較其他競爭者為高。長建及阿姆斯特丹市的代表不予置評，AEB則指競標仍在進行不便置評。長建周五收報46.5元，跌0.2%。

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根據長建官網，公司透過旗下荷蘭公司Dutch Enviro Energy，持有當地最大轉廢為能企業AVR。AVR目前於多個地區經營廢物處理廠。廠房的廢物轉化能源能力達到每年230萬公噸。目前長建擁有Dutch Enviro Energy35%權益，旗下的電能實業(00006)則擁有該公司20%權益。除了荷蘭，長建目前在英國及德國等歐洲地區亦有項目投資。

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