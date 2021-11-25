【恒大汽車708】恒大汽車月內兩度配股、恒大持股維持逾7成　本周股價累升41%

▲ 恒大汽車不足兩周再配股 折讓15%配股籌27億

恒大汽車 （00708） 月內兩度配股。恒大汽車上周五（19日）宣布，通過先舊後新方式，以每股3元配售9億股，較當時收市價3.53元折讓15%，相當於擴大後已發行股份約8.3%，預期所得款項總額約27億元。

控股股東恒大 （03333） 今日（25日）申報，已完成先舊後新配股，重新增持9億股，令權益由63.84%回升至72.89%。

恒大汽車完成配股後股價向好，今日股價再升13%，收報5元的1個月高位，單日成交14.83億元。

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恒大汽車表示，所得款項淨額約26.5億元，擬將所得款專項用於集團新能源汽車的研發及生產製造，為恒馳新能源汽車順利投產奠定基礎。

公告又指，董事已考慮多種籌資選擇，經檢討配售事項及認購事項的條款及條件後，認為透過配售及認購事項籌集股本資金符合公司利益。

恒大汽車於11月9日已通過先舊後新方式，配售1.74億股，配售價每股2.86元，集資約5億元。

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