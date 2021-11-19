【新股IPO】微博已通過上市聆訊 阿里為股東

內地社交媒體平台微博已通過上市申請，將以同股不同權架構來港作第二上市，擬集資10億美元；聯席保薦人為高盛、瑞信、中信証券及中金。根據微博初步招股文件顯示，微博今年6月底止月活躍用戶達5.66億人，平均日活躍用戶達2.46億人，平均日活躍用戶與月活躍用戶的比率為43%。今年中期收入達10.33億美元，按年升45.4%；歸屬於微博股東的淨利潤則按年跌47.8%至1.3億美元。

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微博表示，集資所得資金將用於擴大用戶群、提升用戶參與度及改善內容生態系統；完善推薦引擎；以及尋求戰略聯盟、投資和收購等。

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此外，據其股權架構所見，阿里巴巴（09988）透過旗下Ali WB Investment Holding Limited，於今年9月底止持有微博約29.6%股份，投票權達15.7%。

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記者：張以正