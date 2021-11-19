【恒指季檢】京東網易潤啤新奧成功染藍 恒大被剔出國指

恒指新一輪季檢結果揭盅。恒生指數成分股納入兩隻科網股京東集團（09618）及網易（09999）、以及同樣屬於中資股的華潤啤酒（00291）及新奧能源（02688），未有現任藍籌被剔出指數的情況下，成分股數目將由60隻增加至64隻。恒生中國企業指數納入信達生物（01801），剔除近期處於財務危機的中國恒大（03333），恒生中國企業指數成分股數目維持50隻。至於恒生科技指數成分股則沒有變動，成分股數目維持30隻。

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至於恒生綜合指數，則納入騰盛博藥（02137），醫脈通（02192）及海倫司（09869），成分股數目由500隻增加至503隻，上述變動將於今年12月6日（星期一）起生效。

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