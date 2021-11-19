【新股IPO】內地運動平台Keep擬於明年1月遞交來港上市 公司：暫無上市時間表

據內媒報道，內地運動平台Keep最快明年1月向聯交所提交上市申請，並有望最快在明年5月掛牌上市。此外，消息並指，Keep原本尋求赴美上市，期望在今年第三季度掛牌，集資約5億美元，惟因市場變化，延至10月底才啟動上市計劃，公司內部期望於明年8月份掛牌。

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不過對於上市一事，Keep回應指：「作為一家運動科技公司，倡導自律，始終致力於提昇運動體驗，推動全民健身，IPO計劃暫無時間表。」

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根據KEEP網站介紹，其透過數據及科技，為用戶提供運動解決方案。於2020年12月，完成3.6億美元的F輪融資，由軟銀願景基金領投。

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記者：張以正