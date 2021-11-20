【港元存款】港銀輪流推高息短存勁吸睛　3個月6.88厘好吸引？未必賺息最多

▲ 3個月6.88厘好吸引？未必賺息最多 即刻搜羅同存款賺息最多銀行

臨近年尾，銀行輪流上調港元存息積極吸客搶存，而且息率愈出愈高，目前以富邦的3個月港元定存6.88厘最高。但要留意的是，存款利率愈高，銀行愈常設定存款上限，因此相同存期最高息都不等如是賺息最多的選擇。到底目前邊間銀行推出的3個月港元存款賺息最多？

統計市面上的3個月港元存款，依次是富邦的6.88厘最多，其次是工銀亞洲、花旗香港的3厘，以及招商永隆1厘。

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息率高但往往設有附帶條款，例如富邦的6.88厘定存的推廣，最多只可敘造1萬元，即全期都可只賺息172元。工銀亞洲及花旗的「Citi Plus」存息雖然只有3厘，睇落似乎低一截，但其實存款上限足有5萬元，穩袋期末利息375元。

再數就是招商永隆限時的3個月1厘港元存款推廣，最多可以敘造25萬元，若新客以上限25萬元做盡，3個月便可穩賺625元。

金額更大可考慮高門檻推廣 3個月袋過萬元利息

若存款金額更大，其實可以考慮門檻較高的推廣。其實，富邦都有推出另一項特惠定存，就是全新客戶選用Ambassador Banking（存款金額至少等值100萬元），港元或美元的新資金可享有1厘特惠息率，上限更加高達500萬元。假設做盡500萬元定存，3個月便可賺息1.25萬元！

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