【小王子聯名】Logitech X 小王子鍵鼠組合登場　明日起公售

法國童話《Le Petit Prince 小王子》出版75周年，Logitech最新更宣布，為旗下人氣產品推出小王子限量聯名產品。其「Logitech X 小王子 帶著勇氣探索未知」聯名無線滑鼠組合與鍵盤禮盒，包括Logitech Pebble M350無線滑鼠及K380靜音鍵盤。

Logitech指，該小王子聯名無線滑鼠Pebble M350，將支援Windows、Mac、iOS、Android、Chrome等多種作業系統，可同時連結兩台裝置，並搭載藍牙連線。同時擁有省電模式與自動睡眠功能，搭配長達18個月的電池壽命。

而該小王子聯名Logitech K380跨平台藍牙鍵盤，則可透過藍牙與Logitech Unifying接收器雙模式連接，可同時連接兩個裝置，並支援Windows、Mac、iOS、Android、Chrome等多作業系統。並且設有屏幕存取、媒體控制等15個快捷鍵，擁有長達約24個月的電池續航力。

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該小王子聯名無線滑鼠組合與鍵盤禮盒，將提供「狐狸語錄」（白色）與「狐狸·玫瑰」（粉紅色）雙色選擇，於Log-On有售，並將於明（22日）起於LogitechClub及香港各大代理零售商公開發售。Pebble M350無線滑鼠售249元；K380+Pebble M350鍵鼠禮盒售699元。

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責任編輯：張寶燕