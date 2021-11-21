【趣話財經】邀請好友加快退按金？ 網民笑ofo想考驗用戶友情

前幾年共享單車盛行，ofo小黃車火熱一時，不過在投資熱潮退卻後，公司即出現資金問題，其後改為購物平台，但共享單車仍有大量用戶的按金尚未退還。

近日ofo推出拉好友退按金的功能，「好友愈多，退按金愈快」，如果好友在ofo平台購物，更有獎勵如「好友充值10元立即退押2.5元」等。

不過，按金是消費者本身的財產，利用按金作為「獎勵」，讓不少內地網民不滿，「坑完我還想坑朋友」，更表示那個朋友邀請他便馬上列入黑夠單。

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