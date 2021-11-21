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【去中心化】DeFi犯罪金額急升 全球投資者損失120億美元

股樓投資 14:51 2021/11/21

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區塊鏈分析及加密貨幣解決方案公司Elliptic表示，年初型今針對「去中心化金融」（Defi）平台的犯罪行為，已經令全球投資者損失近120多億美元。

過去兩年，存入DeFi服務機構的金額由5億美元增至2,470億美元。伴隨著市場規模擴大，非法活動亦增加，根據該機構統計，現時DeFi漏洞造成損失之中，詐騙及偷竊佔105億美元，較去年升近七倍。

早前DeFi平台Poly Network被黑客入侵，損失6億美元，但其後黑客退回所有資金，指行動只是證明Poly Network的系統問題。

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撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 區塊鏈 美元 金融 黑客

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