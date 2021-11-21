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【趣話財經】有A股聲稱自己是元宇宙的完美締造者 變身元宇宙股3個月平均升兩成？

股樓投資 13:51 2021/11/21

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近期元宇宙成為市場焦點，不少A股亦希望與元宇宙沾邊，有公司更聲稱自己是「元宇宙的完美締造者」，被深交所即日要求說明該說法的根據及合理性等。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

    點擊圖片放大
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根據內媒統計，A股85隻元宇宙概念股，在9月至11月中的升幅平均為24%，其中有14隻個股更升逾一半，大幅跑贏大市。

實際上，元宇宙內部分概念如VR（虛擬現實）、AR（增強現實）早於幾年前已熱炒，但當時不少備受追捧的概念股，股價已經退潮，甚至已經退市。因此，元宇宙或許是重要的投資概念，但不是每隻元宇宙股都可以升到上太空。

同場加映   【iM Cafe】港股挑戰26000 染藍熱門股逐隻捉

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

元宇宙 概念 深圳證券交易所 經濟 A股

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