【元宇宙】Nike夥Roblox進軍元宇宙　打造虛擬世界「Nikeland」

Nike（NKE）宣布與遊戲平台Roblox合作，推出虛擬世界「Nikeland」，進軍元宇宙。

「Nikeland」是一個3D的虛擬世界，以Nike總部為背景，玩家可在Roblox平台參加捉迷藏（tag）、躲避球、「The Floor is Lava」（地板有岩漿）等遊戲。

為了增加現實感，用戶可利用手機內的加速器，來完成遊戲內動作，例如跳遠和賽跑等。在遊戲中，用戶更可穿上 Air Force 1、Nike Blazer等經典鞋款，Air Max 2021 Fontanka、Air Max 2021 等新品都可以在遊戲中找到。

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責任編輯：黃苑筠