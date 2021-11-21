【中國創新】劉鶴指需推動數據發展及規管 金融機構須加大支持企業創新

2021年中國5G+工業互聯網大會於周六（20日）在武漢開幕，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴作書面致辭。劉鶴表示，國家主席習近平高度重視新一代信息基礎設施建設工作，推動數字經濟及實體經濟融合。

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他又指，企業是最活躍的科技創新力量，鼓勵產業鏈核心企業帶動上下游企業共同創新，同時金融機構要加大對企業創新的支持。最後，他表示數據成為關鍵生產要素，要推動數據確權及分類分級管理，暢通數據交易流動等，加快構建政府監管管及行業自律等結合的新模式。

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