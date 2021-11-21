【字節跳動】廣告收入首見零增長 字節跳動估值難支撐？

多間內地科網巨企業績遜市場預期，而尚未上市的字節跳動，業績亦見挑戰。根據內媒報道，過去半年字節跳動國內廣告收入首次停止增長，為2013年以來首次。

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去年字節跳動去年廣告收入佔整體收入77%，意味整體增長亦難以樂觀。實際上，字節跳動旗下的抖音及今日頭條兩大核心產品，亦停止增長甚至接近虧損。字節跳動收入增長放緩，加上遲遲未能上市，市場估值亦見縮減。

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