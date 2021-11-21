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【小鵬汽車】廣州車展發佈會與車主有衝突 小鵬汽車點回應？

股樓投資 10:43 2021/11/21

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本周五（19日）廣州車展開幕，市場預期小鵬汽車（09868）等推出車款，不過就小鵬汽車的展覽就遇上騷動，一位男子被保安人員驅逐離場。小鵬汽車官方回應指，涉事男子是小鵬車主，多次在車主群挑起與其他車主的爭執，惡意攻擊其他車主，在其他車主要求下，小鵬汽車將涉事男子請離車主群，或是今次事件的起因。

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小鵬汽車補充指，雖然涉事男子被請出車主群，但與其他車主一樣，都享受相同的售後服務。同時，公司希望涉事男子持續支持公司品牌，及以合適途徑表達需求。

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撰文 : 謝克迪, CFA

小鵬汽車－W（09868） 汽車 港股 經濟 廣州

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