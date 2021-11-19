【大行報告】 美銀證券重申信義光能「買入」評級 上調目標價至21.1元

美銀證券發表研究報告，重申信義光能（00968）「買入」評級。該行預計太陽能玻璃的平均銷售價格和毛利率將在明年首季陷入低谷，但估計在春節假期後回升，因此決定上調其目標價，由20元升5.5%至21.1元，與現價計，有逾四成潛在升幅。

【大行報告】 高盛料銀行業將受惠於加息周期 籲買呢隻銀行股【見下頁】

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報告預計，信義光能2021年至2024年的每股盈利年複合增長率為31%。該行又指，信義光能和福萊特玻璃（06865）的資産負債率將在2022年至2030年間分別達到25%和35%高位，但仍低於同業，而較低的負債率將有助在沒有股權融資的情況下進行擴張，以提高產能、市場份額、現金流和每股盈利。

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記者：郭秀慧