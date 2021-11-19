【大行點睇】世房或難償還債券 瑞銀降世茂服務評級至沽售

瑞銀發表報告，認為世茂服務 （00873） 母公司世茂集團 （00813） 或未能償付到期債券，在債券市場再融資有困難，令世茂集團土地儲備下降，限制世茂服務從母公司取得新項目，增值服務收入及與母公司關聯交易收入料下降。

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瑞銀下調世茂服務2021年至2023年盈利預測，從而反映世茂集團銷售額下降的預測，把公司評級由「中性」下降至「沽售」，目標價由28.2元降至7.4元。

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