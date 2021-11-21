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【Dyson設計比賽】James Dyson頒布全球設計大獎　三項改善世界發明是甚麼？

10:00 2021/11/21

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Dyson早前舉辦設計比賽，旨在啟發和支持下一代工程師。工程團隊從28個國家及地區數千份的參選作品中，選出三位國際獎項得主，公布三項可改善世界發明，包括家用無痛眼壓測量設備HOPES、手持識別塑膠裝置Plastic Scanner和阻止刀傷出血的裝置REACT。

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據James Dyson公布的得獎報告指，為了方便用戶定時自行監測眼壓，Kelu Yu、Si Li 及David Lee研究團隊推出可穿戴式的生物醫學設備 HOPES (Home eye Pressure E-skin Sensor)，讓用家在無痛、低成本、進行家用式眼壓測試。

據悉，用戶戴上指尖上有傳感器 的HOPES 手套，把指尖壓在眼瞼中央。透過獨有的傳感器架構，捕捉用戶眼睛的動態壓力信息。而機器亦會處理手套收集到的信號，並連續和準確地計算用戶的眼壓。

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此外，該設備收集到的數據會通過藍牙傳輸到配對設備或上傳到雲端，臨床醫生可透過遙距方式獲取數據。應用程式亦會為用戶提供測量歷史記錄和醫療保健系統連結，協助用戶尋求醫療幫助，盡量減少將來可能出現的症狀。

利用近紅外光譜術　檢測塑膠類型

為支援低收入和中等收入國家進行資源回收及處理，Jerry de Vos研發Plastic Scanner，而該產品使用近紅外光譜術，能減低成本。值得注意的是，Plastic Scanner使用GPLv3開源許可證，讓任何人自行組裝分線板，並將電子元件嵌入到手持裝置中。

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為傷口植入填塞物　快速阻止出血

為減少刀傷引致的嚴重出血，Joseph Bentley推出快速緊急填塞物注入REACT 裝置，填充傷口空腔並防止內部出血。

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用戶可在裝置的界面上選擇傷口位置。裝置啟動後便會開始自動充氣程序，填塞物將會充氣，並基於傷口位置施加壓力以阻止出血。

責任編輯：何子澄

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