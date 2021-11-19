【大行點睇】雲業務增長維持強勁 美銀維持百度買入評級

早前公布業績的百度 （09888） ，再被大行降低目標價。相對看好百度的美銀證券表示，百度業績符合預期，用戶流量仍有增長。美銀又指，撇除愛奇藝收入，公司收入按年升16%，符合該行預期，加上廣告業務收入在去年同期基數正常化後，仍然錄得相當不錯的增長，雲收入增長更維持強勁。

然而宏觀環境及新業務投資，或令百度毛利率受壓，因此將公司今年至2023年每股盈利下調，目標價亦由279元降至250元，評級維持「買入」。

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