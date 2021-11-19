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【心理健康】世界最樂觀年輕人調查 研究發現落後地區青年較正面樂觀

環球政經 20:13 2021/11/19

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明天會更好？根據聯合國兒童基金會聯同蓋洛普公司的最近一項調查顯示，低收入地區的青年普遍比發達國家年青人更樂觀，對未來生活有更高的期望，三分之二的年輕人認為世界正隨著每一代人變得更好。相反，在發達國家，只有約三分之一的年輕人說，他們認為生活不會變得比他們的父母更好。而日本、法國、英國和西班牙的年輕人尤為悲觀。

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該項研究在全球二十一個國家中抽取了超過2.1萬人進行電話訪問，發現儘管發達地區的人們生活水平有全面的提高，擺脫了貧困，有更好的醫療體系，活得更長久。但這些優勢並未能轉化為年青人的樂觀情緒。在大多數的受訪者中都表示出身比起自身努力更重要，起跑線更好的人更有可能比別人更成功，也更容易成功。而另一項研究也印證了這個現象，美國最近的一項經濟研究的結果顯示自1980年起，美國人已不再更可能獲得比他們父母更高的收入。專家相信社會階層的固化、資本主義的負面影響，以及氣候變化等因素都催毀了年輕人積極向上的信念。

相反，在低收入和中等收入國家的年輕人，如南美、印度和一些非洲國家的年輕人表示相比起其他因素，教育是成功的最重要先決條件，而他們認為隨著國家進步，自己比起上一代有更多接受教育的機會，擁有向上流動的資本，研究更發現，貧窮國家的年輕人常常從宗教信仰、以及強勁的家庭和社區紐帶中得到樂觀態度。

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記者：鄭日棱

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