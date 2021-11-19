【一時佳話@iM網欄】最好的安排 送給逆境中的你

香港疫情受控，接種疫苗比率理想，但就是遲遲不通關。 有些新入行的同事就慨嘆生不逢時，當日做錯轉行決定， 以至現在苦苦支撑。聽罷後，筆者便跟他分享以下故事。

最好的安排

從前有一個快樂國，這個國如其名，一直太平無事， 所有人民也開心快樂。國王由於少勞多得，所以長得肥肥白白， 唯一的興趣就是與他的好友宰相上山打獵。

有一次他們出去打獵，國王幸運地打中了一頭老虎， 於是很興奮地跑過去檢收他的戰利品。但當國王走近的一剎那， 獅子突然迴光返照，起身襲擊國王。幸好在護衛的救駕下， 國王並無生命危險，只是小拇指被咬斷了。國王班師回朝時， 很傷心地向宰相吐嘈說：「朕真的不應該來打獵， 就算打獵也不應打老虎，打中老虎也不應走近， 可憐朕的小拇指就此沒了。」

可宰相說：「陛下，您不必傷心，其實一切都是最好的安排。」 國王聽後十分憤怒，心想您不安慰朕便算，還幸災樂禍？ 一怒之下把宰相關進大牢。幾個月過去，國王的傷也好了， 靜極思動，又想出去玩。由於宰相還被收押在獄中， 於是他便自己帶一小隊兵馬出城打獵。在興高采烈之際， 一大群野人突然從樹林殺出，人人面目猙獰， 嚇得這一小隊兵馬人人雞飛狗跳，各自逃命。 可憐國王由於長得肥肥白白，身子太重走得慢落單被擒。

原來這群野人是一個古老部落，他們會在月圓之夜，抓人祭天。 當野人們把國王的衣服撕開，準備給他沐浴淨身時， 竟發現這個祭品竟缺少了一根手指。野人們發出了咆哮聲， 祭品怎能殘缺呢，於是無奈下把國王放了。

國王回到皇宮中，第一時間把宰相放了，並對宰相說：「您說得對！ 朕斷了手指真的是最好的安排。朕因為斷指逃過一劫， 但可憐您卻因朕的無知，白白坐了幾個月牢，本王真對不起您。說！ 您要甚麼補償賞賜，朕也會給的！」

誰知宰相笑了笑說：「陛下，您不用道歉，更不用賞賜臣， 還是那句話，一切都是最好的安排。試想想，如果臣不在獄中， 根據慣例臣肯定會伴您出遊。您胖臣更胖， 臣肯定也逃不過野人們的魔掌。當他們發現您無法做祭品時， 肯定會拿臣代替，所以臣還要謝謝您的救命之恩！」

不美好就不是結局

可能有讀者覺得故事是杜撰的，現實那有這麼峰迴路轉的結局？對！ 故事是杜撰的，結局是由作者決定。但， 誰是你自己人生故事的作者？誰決定故事何時結局呢？ 若以上故事在斷指，又或在宰相入獄時完結， 這個確是一個悲劇故事。但慶幸這兩個時刻還未完結， 故事還繼續發展，最終變成大團圓結局。

無論你現在正經歷甚麼，但只要你追求故事的結局都是美好的， 所以若現在不美好的話，那就證明這還未是結局。未來還有變數， 一切皆可改寫，只要你相信一切都是最好的安排！

作者＿周榮佳 作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

更多一時佳話@周榮佳的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！