【一時佳話@iM網欄】最好的安排 送給逆境中的你

香港疫情受控，接種疫苗比率理想，但就是遲遲不通關。有些新入行的同事就慨嘆生不逢時，當日做錯轉行決定，以至現在苦苦支撑。聽罷後，筆者便跟他分享以下故事。
最好的安排
從前有一個快樂國，這個國如其名，一直太平無事，所有人民也開心快樂。國王由於少勞多得，所以長得肥肥白白，唯一的興趣就是與他的好友宰相上山打獵。
有一次他們出去打獵，國王幸運地打中了一頭老虎，於是很興奮地跑過去檢收他的戰利品。但當國王走近的一剎那，獅子突然迴光返照，起身襲擊國王。幸好在護衛的救駕下，國王並無生命危險，只是小拇指被咬斷了。國王班師回朝時，很傷心地向宰相吐嘈說：「朕真的不應該來打獵，就算打獵也不應打老虎，打中老虎也不應走近，可憐朕的小拇指就此沒了。」
可宰相說：「陛下，您不必傷心，其實一切都是最好的安排。」國王聽後十分憤怒，心想您不安慰朕便算，還幸災樂禍？一怒之下把宰相關進大牢。幾個月過去，國王的傷也好了，靜極思動，又想出去玩。由於宰相還被收押在獄中，於是他便自己帶一小隊兵馬出城打獵。在興高采烈之際，一大群野人突然從樹林殺出，人人面目猙獰，嚇得這一小隊兵馬人人雞飛狗跳，各自逃命。可憐國王由於長得肥肥白白，身子太重走得慢落單被擒。
原來這群野人是一個古老部落，他們會在月圓之夜，抓人祭天。當野人們把國王的衣服撕開，準備給他沐浴淨身時，竟發現這個祭品竟缺少了一根手指。野人們發出了咆哮聲，祭品怎能殘缺呢，於是無奈下把國王放了。
國王回到皇宮中，第一時間把宰相放了，並對宰相說：「您說得對！朕斷了手指真的是最好的安排。朕因為斷指逃過一劫，但可憐您卻因朕的無知，白白坐了幾個月牢，本王真對不起您。說！您要甚麼補償賞賜，朕也會給的！」
誰知宰相笑了笑說：「陛下，您不用道歉，更不用賞賜臣，還是那句話，一切都是最好的安排。試想想，如果臣不在獄中，根據慣例臣肯定會伴您出遊。您胖臣更胖，臣肯定也逃不過野人們的魔掌。當他們發現您無法做祭品時，肯定會拿臣代替，所以臣還要謝謝您的救命之恩！」
不美好就不是結局
可能有讀者覺得故事是杜撰的，現實那有這麼峰迴路轉的結局？對！故事是杜撰的，結局是由作者決定。但，誰是你自己人生故事的作者？誰決定故事何時結局呢？若以上故事在斷指，又或在宰相入獄時完結，這個確是一個悲劇故事。但慶幸這兩個時刻還未完結，故事還繼續發展，最終變成大團圓結局。
無論你現在正經歷甚麼，但只要你追求故事的結局都是美好的，所以若現在不美好的話，那就證明這還未是結局。未來還有變數，一切皆可改寫，只要你相信一切都是最好的安排！
作者＿周榮佳
作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。
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